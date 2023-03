Era nell'aria dopo le sue dimissioni da ct dell'Arabia Saudita maschile e ora è ufficiale: Herve Renard è il nuovo commissario tecnico della Francia Femminile. Questa la nota della Federcalcio Francese:



"Dopo la riunione straordinaria del Comitato Esecutivo di questo giovedì pomeriggio, la Federcalcio francese è lieta di annunciare la nomina di Hervé Renard come allenatore della squadra femminile francese fino ad agosto 2024.



Il nuovo allenatore guiderà i Bleues per la Coppa del Mondo FIFA 2023 che si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto e per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 dal 25 luglio al 10 agosto.



Una conferenza stampa di presentazione si terrà questo venerdì 31 marzo presso la sede della FFF, alle 12:00, alla presenza di Philippe Diallo, presidente ad interim della FFF, e della commissione di reclutamento composta da Jean-Michel Aulas, Laura Georges, Marc Keller e Aline Riera.



In questa occasione, Hervé Rct deenard svelerà la sua prima lista per le prossime due partite della squadra femminile francese, in programma venerdì 7 aprile a Clermont-Ferrand contro la Colombia e martedì 11 aprile a Le Mans contro le canadesi, campionesse olimpiche nel titolo".