Il primo anticipo di domani tra Torino e Sassuolo è stato rinviato. La Lega ha preso atto di quanto comunicato dalla ASL-Torino1, che sta seguendo il focolaio scoppiato al Filadelfia, e ha annullato l’anticipo del venerdì: la partita è stata riprogrammata per il 17 marzo alle 15. Nessuna decisione ufficiale al momento su Lazio-Torino di martedì prossimo. Dipenderà tutto dai nuovi tamponi a cui si sottoporranno i calciatori granata. Al momento i positivi al virus sono sette, più due tesserati dello staff, ed è stata accertata la presenza in qualche caso della variante inglese del Covid-19 e questo dato determina una maggiore cautela da parte delle autorità sanitarie.



IL COMUNICATO - Questa la comunicazione ufficiale della Lega in merito al rinvio: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15.00, della gara TORINO - SASSUOLO, programmata per venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 20.45 e valida per la 5ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM". Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni verso Lazio-Torino di martedì prossimo.