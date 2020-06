. Dopo aver passato settimane ad allenarsi, facendo anche capolino al centro sportivo del Bayern Monaco, ora è ufficiale il ritorno al calcio professionistico dell'ala mancina: a 36 Robben torna alle origini e, il club che lo ha lanciato tra i grandi. "Il club può utilizzare qualsiasi aiuto durante questo periodo per superare la crisi Covid - spiega Robben in un video -. Anch'io ho partecipato a varie azioni e ho anche pensato a cos'altro avrei potuto fare per la nostra sqadra. Nelle ultime settimane ho avuto molte consultazioni con persone all'interno del club e forse ho ascoltato l'invocazione dei tifosi: 'Arjen, segui il tuo cuore!' ... Un ritorno come giocatore del Groningen. Ora è la mia missione. Sto lavorando a un ritorno come calciatore. Al Groningen. Non so ancora se funzionerà. Quello che so è che non mancheranno il mio impegno e la mia motivazione". Domani è prevista una conferenza stampa per spiegare tutti i dettagli dell'operazione.