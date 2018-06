Il DC United ha ufficializzato di aver concluso l'ingaggio dall'Everton dell'attaccante classe '85 Wayne Rooney, il cui contratto sarebbe scaduto a giugno 2019. Il trasferimento sarà ufficiale a tutti gli efffetti a partire dal 10 luglio e il debutto in MLS del giocatore inglese è previsto per il prossimo 14 luglio, quando la formazione di Washington inaugurerà il nuovo stadio di proprietà contro New England Revolution.