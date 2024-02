UFFICIALE: si ritira un portiere leggenda del calcio inglese

Charles Joseph John Hart ha deciso: a fine stagione lascerà il calcio. L'ex portiere di Manchester City, Torino e della Nazionale inglese, 36 anni, lo ha annunciato attraverso i social. Contemporaneamente anche il Celtic, suo attuale club, ha dato la notizia: "Joe ha recentemente informato il club della sua decisione e ha voluto incontrare il suo caro amico Jamie Edwards, con cui ha lavorato per diversi anni, per illustrare la sua decisione ai tifosi.



Tutti al Celtic desiderano ringraziare sinceramente Joe per il suo fantastico e continuo contributo al club".