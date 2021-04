La classica, consueta e comune trinità del lamento, invocata la quale il tengo famiglia è attenuante riconosciuta se non addirittura alibi che scagiona. Il massimo della clemenza e il minimo della pena per i tieni famiglia, in Italia è un buon argomento. Anche il figlio dell'ufficiale: "Se l'ha fatto l'ha fatto per la famiglia". E anche lui stesso durante l'interrogatorio: "L'ho fatto per la famiglia". Non c'è solo affetto familiare in questo coro, c'è al fondo una cultura.La sociologia l'ha chiamato familismo amorale, vuol dire che è moralmente buona e giusta azione ogni cosa fatta pro famiglia, anche se illegale e criminale. Tengo famiglia, infatti la moglie del capitano arrestato per aver venduto ai russi informazioni militari dice "non è un irresponsabile e ha servito lo Stato". Con tutto il rispetto per la sua angoscia, qualunque cosa intenda la signora, la responsabilità che il capitano ha sentito di dover onorare è quella verso la famiglia e sempre e solo la famiglia è lo "Stato" che il capitano ha servito.Se sentimento collettivo andrebbe combattuto e non accolto ed esibito nella cittadinanza sociale e mediatica. Moltissimi, compresa la famiglia del capitano, resterebbero stupiti e sgomenti nell'apprendere che in altre culture , ad esempio l'antica Roma che disegnò l'architettura del diritto in quel che poi sarà l'Occidente, il delinquere pro famiglia e ai danni dello Stato era una seria e grave aggravante. Qualcosa da celare al mondo per civile vergogna e non da mostrare con una sorta di familiare orgoglio.- Johnson e Johnson vaccino monodose arrivo previsto in Italia da seconda metà di aprile. Ma in un impianto di Baltimora 15 mln di dosi mandate in malora da mal mescolamento di ingredienti. Tra queste anche le dosi che Zingaretti governatore del Lazio aveva appena esibito a giornali e tv come già in farmacia dal 20 aprile?- Lunedì 29 marzo, appuntamento alle 18,50 alla Nuvola, appuntamento per il vaccino. Per prudenza e in fondo con ottimismo rispetto alle italiche consuetudini dei pubblici servizi, arrivo trenta minuti prima. Alle 18,50 sono... in auto sulla via del ritorno. Vaccinato. Efficienti, cortesi, competenti, disponibili, sorridenti, professionali. Non sembra Italia, non sembra Lazio. Non sembra un pubblico servizio italiano. Ma lo è, ed è un signor servizio. Dimenticavo: per me AstraZeneca e poi neanche un mal di testa.- Italia blindata! Ma l'avete vista, ci vivete dentro voi che così la titolate e raccontate? Avete visto e avete vissuto in queste settimane di Zona Rossa nazionale in città e paesi dove si esce di casa solo per procurarsi cibo e medicine e solo per strette esigenze lavorative? Avete visto e vivete in città e paesi dove non si esce, non ci si incontra, strade deserte, niente traffico? Italia blindata prima a marzo poi a Pasqua e poi ancora ad aprile è un'invenzione a mezzo stampa, è il parlato di una lingua che non ha rapporto con la realtà, quella della comunicazione pigra e indolente che neanche si affaccia alla finestra per guardare la vita vera. Pasqua prudente, se va bene. E speriamo sia così. E questo è l'augurio: buona e prudente Pasqua.