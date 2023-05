In evidenza con lo Sporting Lisbona, il 22enne centrale difensivo Manuel Ugarte fa gola a diverse big europee. Tra queste Chelsea e Psg: l'uruguagio preferirebbe trasferirsi in Premier League, ma secondo Record l'offerta economica dei Campioni di Francia in merito all'ingaggio è maggiore di ben 3 milioni di euro. Ugarte ha una clausola rescissoria di 53 milioni di sterline con lo Sporting Lisbona.