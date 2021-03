È stato assolto l'unico imputato accusato di violazione della Legge Mancino per gli "uh uh" rivolti a Mario Balotelli nel corso della partita tra Verona e Brescia del 3 novembre 2019: "Vado in chiesa, sono buono, non sono razzista. Non avrei mai fatto quel tipo di ululati. Non sono nemmeno un tifoso, quell'occasione è stata la seconda volta che sono andato allo stadio in 7 anni di permanenza in Veneto": queste le parole di Salvatore Lo Presti, 40enne siciliano che era stato accusato dopo i cori razzisti urlati da una decina di persone nel corso della partita.