Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, parla di Alessandro Del Piero: "Un buon allievo, mi sembra che il pensiero di entrare nell'album Panini come allenatore non ce l'abbia. Io invece dico: spingiamolo su questa strada. Mi sembra che non ne abbia voglia, ha la scuola calcio e altre cose. Secondo me dovrebbe partire in modo deciso, io mi auguro che possa diventare allenatore"..