E’ un. Nell’estate del 1944 Renzoaveva tre anni e mezzo quando i tedeschi - ultimo sfregio prima di battere in ritirata - lanciarono le bombe nella chiesa di- il paese dove è nato. Morirono in 55, molti erano bambini.raccontata al cinema dai fratelli Taviani. C'era anche lui, con la sua famiglia. Si salvò.(toscani si nasce, poi si diventa) compie, ma mica se li sente.Autorevole senza essere autoritario, ha sempre preso decisioni di testa sua. Il suo motto quando si presentava ad un nuovo gruppo di calciatori: «Nello spogliatoio si comanda in tre: Renzo, l'Ulivieri, il bimbo della Gina». Ha sempre praticato un calcio pulito, equilibrato, attento alle innovazioni, ma senza tradire la tradizione italiana. La sua idea di squadra è un «Mutuo Soccorso». Ci si aiuta. Tutti.Brevissima la carriera da calciatore, pochi anni nelle giovanili dellada mediano, poi un’esperienza nel. Anche no, grazie.. Prima squadra nel 1965, a soli 24 anni, la squadra del suo paese, il; prima vera panchina quella dell'anno dopo.Sedici squadre allenate da primo.Ha debuttato in A nel 1980, alla guida del: esonerato dopo il girone d'andata. Le tappe più significative:in due periodi distinti, ladei primi anni ’80 con il giovanissimo Mancini (che lui vedeva come centravanti puro), ma anche(qualificazione ai preliminari di Champions nel 2000/01).Nel curriculum una promozione dalla B alla A (Sampdoria), una doppia promozione dalla C alla A (col Bologna) e due dalla C alla B (col Modena e col Vicenza). Nella seconda metà degli anni ’80 si è beccato una squalifica di tre anni per un illecito che non aveva commesso.- schierato sempre a sinistra (comunista idealista, in casa teneva un busto di Lenin), uno dei pochi ad avere il coraggio di manifestare la propria scelta in un mondo di gente omologata.Innumerevoli le volte in cui è stato cacciato (una volta non c'era l'espulsione) per «frasi irriguardose». Lingua lunga e tagliente, l’Ulivo. Ha litigato ovviamente anche con i calciatori, suoi e avversari: con(a Bologna minacciò le dimissioni per colpa di Roby) e con, cone con; ma ha sempre trovato il modo di rappacificarsi. Detesta i colleghi integralisti, irride i profeti del «Nuovo che avanzano» (ne ha visti parecchi), cerca sempre il dialogo e il confronto: solo così si cresce.. Da qualche anno allena con amici colleghi il. L’anno scorso è stato promosso in Serie B, l'obiettivo è certamente quello di fare un altro salto ma soprattutto c’è l’idea di far crescere il movimento. E’ l'ennesima sfida di un uomo curioso, passionale, sempre desideroso di mettersi alla prova e di saperne un po’ di più.