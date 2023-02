Il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri è intervenuto ad un evento a Firenze per ricordare Mario Sconcerti e ha risposto ad alcune domande sulla Serie A: "Motta non mi sta stupendo, ha fatto un'esperienza a Genoa che non è stata positiva ma ha imparato dai suoi errori. È maturato tantissimo, oggi è tecnico vero. Alla pari con gente come Spalletti, Allegri e Sarri. Spalletti? Io vivo a bastanza vicino a lui. I nostri allenatori in Toscana sono talmente bravi che li abbiamo divisi in allenatori di terra e di mare (ride, ndr)"