Renzo Ulivieri parla del conte allenatore che il 14 settembre discuterà la tesi a Coverciano. Lui è il suo relatore: "Credo che Pirlo si ispiri a lui (Conte ndr) dal punto di vista umano - dichiara a Tuttosport -. Lui mi ha sempre parlato del grande lavoro svolto da Conte al primo anno. Quando ha saputo dare motivazioni superiori e riportato la Juventus a livelli di grandezza. Non credo che ci siano tanti punti di contatto con i concetti tattici ma più nella gestione umana".



SARRI - "Credo che Sarri e Pirlo abbiano concezioni di calcio molto diverse. Il che non vuol dire una migliore dell'altra. Solo diverse. Molto diverse".



ERRORE DA NON FARE - "Iniziare il discorso dicendo 'il mio calcio'. Quelli che pronunciano quella frase li boccio. Il 'mio' calcio non esiste. Esiste il calcio migliore che posso fare con i giocatori a disposizione, sfruttandoli al meglio. Gli allenatori con carriere lunghe sono quelli che se stanno cercando di salvarsi in Serie C non si mettono a fare il Barcellona, comprendono il contesto e agiscono di conseguenza. Ma Pirlo questo lo sa benissimo".