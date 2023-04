La delicata situazione del tecnico del Psg, Christophe Galtier, è stata minata da un ulteriore problema sorto durante la sua permanenza sulla panchina del Nizza. RMC Sport avrebbe scoperto una mail dell'ex direttore sportivo del Nizza, Julien Fournier, dove si leggono parole discriminatorie dell'allenatore d'oltralpe.



Fournier ha informato il proprietario del club, il colosso INEOS, delle parole di Galtier nell'agosto 2021, quando era in carica da appena due mesi, in cui lamentava di avere troppi "neri e musulmani in squadra". Per il momento non si registrano provvedimenti alcuni nei suoi confronti.