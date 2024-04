Ultima chiamata europea per la Lazio: quote rasoterra per Tudor con la Salernitana

La Lazio ospita la Salernitana nell’anticipo del venerdì di Serie A e non può più sbagliare per non perdere altro terreno nella corsa all’Europa. Contro i biancocelesti era arrivata, all’andata, la prima delle due vittorie in campionato dei campani. Stavolta, secondo i bookmaker, gli ospiti avranno bisogno di un’impresa per ripetersi: la vittoria degli uomini di Tudor si gioca tra 1,28 e 1,30, mentre il colpo ospite oscilla tra 9,75 e 11. Nel mezzo il pareggio, mai uscito nei precedenti tra le due squadre, paga 5,50 volte la posta. Su sette scontri diretti totali tra Lazio e Salernitana, solo due volte la partita si è chiusa con meno di tre gol segnati. Anche per questa sfida, gli esperti vedono avanti l’Over 2.5 a 1,65 contro l’opzione opposta a 2,10. All’andata è stato decisivo l’ex Antonio Candreva, a segno anche venerdì scorso con il Sassuolo. Un altro gol del fantasista di Colantuono è proposto a 6. I padroni di casa dovranno fare a meno di Ciro Immobile, sostituito da Castellanos, marcatore a 2,25.