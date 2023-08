Per trovare una soluzione in ottica cessione di Filip Kostic, la Juventus ha i minuti contati. Si tratta di ore incandescenti per due motivi, sia perché il club ha bisogno di cedere e soprattutto di incassare, sia perché l'iter burocratico previsto per il tesseramento in Premier League è tutto fuorché agevole. I contatti proseguono spediti e dall'altra parte della cornetta c'è il West Ham, che già un anno fa provò a soffiare ai bianconeri il serbo, salvo poi vederselo sfuggire dalle mani in direzione Continassa.



IN FRETTA E FURIA - Il club londinese è alla ricerca di un esterno offensivo e dal canto suo la Juventus sta facendo di tutto per non far perdere l'interesse degli hammers sul giocatore. Il problema più grande è il tempo. Le scartoffie da firmare sono tante e da Torino c'è la volontà di arrivare almeno a 15 milioni di euro di tesoretto, con una minima apertura al prestito con diritto di riscatto (che potrebbe sapere più di obbligo). Per il giocatore si era fatta viva anche la Roma, non propensa all'operazione, a meno di un'eventuale cessione di Spinazzola. Ormai per l'addio dell'ex Eintracht ormai è solo questione di pochi giri d'orologio.