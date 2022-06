Per il futuro di Rolando Mandragora è arrivata l'ora della verità: entro domani si saprà se il Torino sarà riuscito a trovare un accordo con la Juventus per il riscatto del cartellino del centrocampista. Se così non fosse la società granata perderà la prelazione per il giocatore che finirà sul mercato e la società bianconera potrà ascoltare anche altre offerte.



La distanza tra i due club è ancora ampia: la Juventus non vuole fare sconti e continua a chiedere 14 milioni di euro per il cartellino di Mandragora, il Torino ne offre 9.