"Amava il calcio, ma non ne parlavamo molto perché io tifo Juventus e lui tifava Inter, non so cosa dire, era un ragazzo solare". Uno zio racconta così ad Ansa Daniele Belardinelli, l'ultrà morto investito a Milano a seguito dell'attacco dei tifosi dell'Inter (affiancati da quelli del Varese e del Nizza) ai pulmini di quelli del Napoli. Fra i capi del gruppo ultrà Blood and Honour del Varese (frangia che si rifà a simbologia e lessico di estrema destra), il 35enne di Buguggiate è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo intorno alle 20 di mercoledì sera con gravi lesioni alla milza, all’aorta toracica e addominale, diverse fratture tra cui quella al femore per gli scontri e per l'investimento di cui è stato vittima, è spirato alle 4.30 di giovedì mattina in sala operatoria, inutili i tentativi dei medici di salvarlo.



Sposato con due figli e socio di una ditta di pavimentisti e piastrellisti in Svizzera nel Canton Ticino, 'Dede', questo il suo soprannome, era conosciuto per i suoi successi nelle arti marziali e sport da combattimento con la Fight Accademy di Mozzarone, soprattutto per quelli nella scherma corta. Belardelli (foto VareseNews e Ansa) era però già noto anche alle forze dell'ordine proprio per la sua attività da ultrà ed era sorvegliato speciali per reati connessi a manifestazioni sportive: aveva già ricevuto due Daspo di cinque anni, uno nel 2007 in occasione di Varese-Lumezzane e l'altro nel 2012 per degli scontri prima dell'amichevole tra Como e Varese.