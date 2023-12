"Ultras" è il nuovo singolo di Alberto La Malfa, in arte Albe. Il cantautore classe 1999, finalista di Amici 21, racconta così la sua ballad pop rivisitata in chiave elettronica caratterizzata da un flow serrato a contrasto con il portamento largo dell'arrangiamento: "Il videoclip della canzone è stato realizzato al centro di un campo da calcio in provincia di Torino, con dei visual neon per dare un tocco di freschezza ed energia alle immagini. Alcune parti sono state registrate con la musica al doppio della velocità così da rendere il labiale in slow motion sui bpm originali e devo dire che è stato davvero difficile. Ultras è il mio nuovo singolo ed è il primo brano del mio futuro progetto in arrivo. Questa canzone è nata a mo' di flusso di coscienza, durante una normalissima session in studio. Con Ultras sono riuscito ad esprimere a pieno un concetto che tenevo dentro da un po', ovvero l'importanza di credere in ciò che si fa a prescindere dalle circostanze e il cercare di fregarsene se le cose non vanno esattamente secondo i piani, proprio come gli ultras che cantano nonostante la loro squadra stia perdendo o vincendo la partita".