Di nuovo altissima tensione. La Lazio è uscita dall'Europa League dopo il doppio confronto con il Siviglia. Che è stato funestato da tensione e scontri prima dell'andata e del ritorno. A Roma dopo un agguato vicino Rione Monti , zona Colosseo, 4 tifosi del Siviglia sono stati ricoverati in ospedale. La risposta non si è fatta attendere.



TENSIONE - Anche la gara in Spagna è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Su Twitter sono diventati virali alcuni video prepartita girati nelle strade adiacenti allo stadio Pizjuan. Tra cori e provocazioni, sono intervenuti gli agenti a cavallo per riportare la situazione alla calma. "Alleati" degli Irriducibili, il gruppo organizzato leader della Nord, anche tifosi dell'Espanyol.