dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, con la successiva tentata aggressione di Al-Khelaifi e Leonardo ai danni degli arbitri:L'inaccettabile e inevitabile disillusione che noi continuiamo a preannunciare si è purtroppo realizzata.Come si può avere la mentalità per scalare le montagne se inizi a giocare a ritmi decenti solamente a febbraio?Come puoi instaurare un vero progetto tecnico se il tuo organico è composto solo di stelle male assortite?Come può un allenatore guidare il gruppo quando chiaramente non è lui a prendere le decisioni?Come si può rinnovare la rosa quando le riserve possono rimanere comodamente fino a fine contratto dato che prendono stipendi faraonici?Come puoi sentire l'identità del tuo club quando i colori sociali oscillano perennemente da nero, viola, rosa, giallo...?Come puoi avere la voglia di spaccare tutto per il popolo parigino, quando ti limiti a salutarlo dal dischetto del rigore e ti fai vedere più alla Fashion Week che dai rappresentanti della tifoseria?Noi non abbiamo la memoria corta, sappiamo che siamo arrivati a questo livello grazie a Nasser Al-Khelaifi. Ma non è un attacco personale dire che allo stato attuale delle cose non è l'uomo giusto.Questa è una situazione che necessita di riorganizzazione totale e della presenza costante del suo presidente.Meritiamo persone che servano il PSG e non persone che si servano del PSG.Domani contro il Bordeaux manifesteremo la nostra insoddisfazione e chiederemo a tutti i veri sostenitori della squadra di unirsi alla nostra azione non violenta.La nostra mobilitazione durerà finché non saranno messi in atto dei reali cambiamenti. Facciamo tutto ciò per l'interesse superiore del PSG. Non per un prodotto commerciale. Ma del nostro club!