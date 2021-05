, dopo il suoi suoi, era velocemente finito nel dimenticatoio. Con la stessa velocità, però, il suo nome è tornato prepotentemente alla ribalta.e in Andalusia i rumors di mercato per lui si sono già scatenati. Dopo una serie di brutte esperienze, aSadiq ha trovato finalmente l’ambiente giusto per esplodere. Nemmeno il tempo di godersi il caldo sole del sud della Spagna che ha già le valige pronte, questa volta per un palcoscenico di primo livello.Sadiq nasce il 2 febbraioin. A portarlo in Italia è lo, che lo acquista dall’Abuja Football College nel 2013 e lo rivende, due anni dopo, allaper 2,5 milioni di euro. Con i giallorossi, contro il Bologna ed un mese dopo segna il suo primo gol in campionato. A fine stagione viene ceduto in prestito proprio in Emilia, dove però trova pochissimo spazio. Nei quattro anni successivi: “Da un momento all'altro non ho più potuto utilizzare lo spogliatoio della prima squadra, ero costretto a cambiarmi con i bambini. E qualche giorno più tardi non potevo nemmeno più parcheggiare la mia auto dentro il centro sportivo” ha dichiarato in seguito in un’intervista al Sunday Post.- Sembrava destinato ad essere ricordato come la più classica delle meteore quando, nel, ildecide di puntare su di lui prelevandolo in prestito dalla Roma e pagando, 6 mesi dopo, i 2 milioni del riscatto. Qui arriva la svolta:. In estate si parla di un interesse del Lille che deve rimpiazzare Osimhen, ma su di lui ci sono anche Lione, Real Sociedad, Borussia Moenchengladbach e Bayer Leverkusen. A spuntarla alla fine è, club di seconda divisione spagnola, che però investe pesantemente su di lui versando(di cui il 10% vanno alla Roma) nelle casse del Partizan.In Andalusia era arrivato per sopperire alla partenza di, passato in estate alper 25 milioni e si è messo subito a segnare gol a raffica, come fossero tapas, il celebre antipasto spagnolo di cui Almeria è considerata la patria. Condi gran lunga l’apporto deled è attualmente il, dopo Charles ed Ulloa (uno degli eroi del Leicester del 2016). Di questi, 18 li ha segnati in campionato, dovea meno tre da Djurdjevic dello Sporting Gijon e meno quattro da Raul de Tomas della capolista Espanyol. Trascinati dall’ex bomber della primavera della Roma, che, i rojiblancos sono ancora in corsa per lain Liga, dove mancano dal 2015., probabilmente dovranno passare daiè stato lungimirante facendo firmare a Sadiq un quinquennale in cui è presente unadifficilmente trascurabile:. Secondo il quotidiano locale, La Voz de Almeria, però,per il suo addio e tre importanti club si sono interessati al bomber nigeriano: si tratta ditanto che i rojiblancos hanno già individuato ilnel diciannovenne del Villarreal. Ecco,, prima con Nuñez e poi con Sadiq. D’altronde, l’usanza che ha reso celebre il verbo tapar in tutto il mondo l’hanno inventata proprio nelle taverne della loro stessa città.