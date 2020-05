#Coronavirus, stop al mondo dello spettacolo e della musica, quali misure per far ripartire il settore?



Ospite a #Mattino5 @umbertosmaila pic.twitter.com/NYgIznFb2w — Mattino5 (@mattino5) May 7, 2020

, in collegamento a Mattino Cinque, ha spiegato quali saranno secondo lui le ripercussioni della pandemia sul mondo dello spettacolo: "Tutto il comparto dello spettacolo è assolutamente fermo. Mentre gli esperti, i virologi, gli infettivologi, lavoreranno il doppio o il triplo e guadagneranno tre volte il loro stipendio, c’è gente come noi che rimarrà disoccupata per tanti mesi. A meno che non ci venga dato un aiuto, una mano, soprattutto per quel che riguarda le limitazioni che ci vengono poste in maniera drastica in questo momento".