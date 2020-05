Laè tornata al lavoro, chi era già in Italia si è anche già ripresentato alla Continassa per svolgere test e i primi allenamenti individuali sul campo. Fra questi non c'è, che è stato richiamato in Italia e che dovrà sottoporsi al periodo di isolamento prima di ricominciare. Proprio il futuro del centrocampista tedesco resta in forte bilico e seppurche voleva valutare al meglio il programma individuale post-intervento al ginocchio. Sì perchéIl suo contratto scadrà il 30 giugno 2021 e per questo il club bianconero ha iniziato a riflettere attentamente sulla decisione che verrà presa in estate e sta spingendo, ormai con decisione, verso la cessione.Durante l'estate si proverà a venderlo, con diversi club frache si sono già informati, e qualunque cifra arriverà sul tavolo dei dirigenti bianconeri sarà valutata positivamente. Khedira è arrivato infatti a Torino a parametro zero e qualunque cifra verrà incassata rappresenterà una. La Juventus però sta valutando ancheche percepirà nella prossima stagione. Per questo non è da escludere che, in assenza di offerte concrete,, regalando il suo cartellino pur di risparmiare il suo ingaggio. Il talismano di cristallo è in vendita. La Juve strategia è tracciata.