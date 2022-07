Samuel Umtiti vuole tornare in Ligue 1. Il difensore in uscita dal Barcellona, non è convinto dell'ipotesi Olympiakos: il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Francia e secondo il quotidiano spagnolo Sport il Lione sta cercando di capire la fattibilità dell'operazione. L'ingaggio alto non sarebbe un problema, perché il giocatore è disposto ad abbassarselo per andare a Lione.