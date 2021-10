L’ufficialità è arrivata nell’ultimo giorno di un mercato atipico, spostato in avanti a causa del caos scatenato dal Covid, ma la situazione era stata definita già nelle 48 ore precedenti. Articolata la formula: 3 milioni il primo anno e 7 il secondo per il prestito, poi 40 per il riscatto da corrispondere in tre esercizi, più 10 di bonus. Così tutti hanno ottenuto ciò che volevano: Chiesa è andato alla Juve; il club bianconero ha avuto un pagamento (molto) dilazionato;. Una trattativa in cui tutti hanno vinto, insomma, anche se all’epoca qualcuno storceva il naso: troppi soldi per uno così. Sbagliato.