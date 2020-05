Il 31 maggio è un giorno molto particolare per Antonio Conte. Il tecnico leccese è legato indissolubilmente a questa giornata, perché ha rappresentato due dei passi più importanti della sua carriera.. Dopo la gavetta, fatta tra Bari, Siena e Atalanta, il matrimonio era pronto per essere consumato. E le sinfonie del primo giorno, di quel giorno di fine maggio, non sono cambiate nei tre anni successivi. Anzi, se possibile, si sono fatte ancor più suadenti, com'è il suono che fa sollevare tre Scudetti consecutivi, di cui uno senza nemmeno perdere una partita.