Umiliazione. Non c'è modo più semplice e chiaro per definire ciò che fu un anno fa. Bergamo, ore 12.30. Il catino del Gewiss Stadium e un'Atalanta sempre più in fiducia.. È sufficiente prendere in mano la classifica della Serie A. Il Milan è lassù.Inutile nasconderlo, gran parte del merito va a. Leader e fenomeno. Presentatosi con la sua consueta autorevolezza e sicurezza, ma anche con altrettanta intelligenza e umiltà, vere doti di chi gode dell'etichetta di campione.: proprio dopo il ko di Bergamo, l'allora Cfo Boban spiegava: "Mercato? Stiamo pensando di rinforzare attacco e difesa, ma il mercato di gennaio è complicato"., arrivato proprio dall'Atalanta via Siviglia: sei gare in tutto in nerazzurro, subito buttato nella mischia rossonera. Da dove non è più uscito, diventando perno imprescindibile della retroguardia. E poi il jolly, frutto di un ottimo lavoro di scouting e utile tuttofare nell'undici che oggi guida la Serie A.Già, il lavoro di mediazione tra la proprietà e la dirigenza.: "La mia figura è legata a un Milan vincente, io non devo pensare solo a salvaguardare i conti, i tifosi si aspettano tanto da me. E' lì che a volte spingo con la proprietà: a volte i risultati hanno dato ragione a noi, a volte a loro. In questo momento c'è un'idea comune, che aiuta il progetto". Così, dopo i colpi Ibra e Kjaer, ecco anche. Avanti con Pioli, in un processo di continuità che in casa rossonera non si vedeva da anni, e il suo Milan sempre più solido e bello. Solido, perché i numeri del 2020 sono da record. Bello, perché Pioli ha ridato gioco a una squadra che 365 giorni fa si affidava ai lampi di Suso e sperava nei (pochi) gol di Piatek, mentre oggi vanta un arsenale molto più ampio di tutto rispetto.. Pioli is on fire, cantano oggi i calciatori rossoneri sul pullman, simili a ragazzi spensierati in gita scolastica che guardano però tutti dall'alto in basso della Serie A, a un solo anno di distanza da un ko epocale.