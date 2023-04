. Il procuratore che ha rivoluzionato il mondo del calcio si è spento il 30 aprile 2022 a 54 anni a seguito di alcune complicazioni dovute a un'operazione. Oggi come ieri, tutti ricordano Mino tra sorrisi, lacrime e nostalgia.- Nei giorni scorsi alcuni dei suoi giocatori assistiti negli anni e il suo braccio destro Rafaela Pimenta lo hanno ricordato in varie interviste, in particolare la procuratrice -: "Il giorno dopo il funerale mi trovo 5 agenti che volevano la nostra società - ha detto al Corriere della Sera - In un minuto sono finiti fuori dalla porta". Donna dalle idee chiare e dalla forte personalità, che in un attimo ha allontanato chi voleva mettere mano sull'impero di Mino.- A un anno dalla scomparsa di Raiola, il cugino Enzo ha pubblicato sui suoi profili social: il ricordo di Galliani, gli occhi lucidi di Balotelli, l'emozione di Donnarumma e non solo.