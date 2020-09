Molto difficilmente la squadra in cui Sebastiano Esposito giocherà fino al termine della stagione sarà il Torino: la società granata ha fatto un passo indietro nella trattativa con l'Inter per l'attaccante.



Il dt Davide Vagnati cercherà di portare alla corte di Marco Giampaolo un attaccante ma non con formula del prestito secco, che è anche proprio la formula con cui l'Inter vuole cedere il suo baby attaccante.