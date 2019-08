In queste ultime ore di calciomercato il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava sono al lavoro per cercare di portare un nuovo attaccante alla corte di Walter Mazzarri. Mentre proseguono le trattative per Simone Verdi e François Kamano, ai dirigenti granata è stato ora proposto un altro esterno d'attacco: ​Oussama Idrissi dell'AZ Alkmaar.



Idrissi nelle scorse settimane era stato proposto dai propri agenti anche ad altre società di serie A ma nessuna trattativa si è finora conclusa. Cairo e Bava stanno attendendo di capire l'esito delle trattative per Kamano e Verdi prima di decidere.