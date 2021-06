Non conta quello che hai fatto o se lo hai fatto. Conta di quale squadra fai parte. E solo su questo sei giudicato colpevole o innocente. Non ci si accorge nemmeno che discutiamo su documenti privati, il mio conto in banca, che non dovrebbero arrivare in rete. Questo è l’altro vero scandalo.. E’ abbastanza chiaro che Allegri ha scommesso ed è andato al casinò. Ma non è un peccato, si può fare, né è tenuto a sapere chi tiene il banco dietro il nome del negozio. Giochi sulla rete. Ha già subito un accertamento della guardia di finanza, cosa automatica. E comunque sono fatti suoi. Quello che riguarda noi è solo su cosa eventualmente scommette. Non può farlo sul calcio, può scommettere però su qualunque altro sport, per esempio i cavalli. E può andare nei casinò, per altro facendosi spedire le vincite in banca. Dov’è il problema? O il problema siamo noi?