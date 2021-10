. Quella sul regista che inizia l’azione è la tipica marcatura di un centravanti che parte da più lontano.. Non l’avrebbe limitato troppo, ma avrebbe tenuto Barella dentro il gioco. Così Barella è scomparso presto in un compito che non era il suo e non gradiva.. Jorginho, ogni volta che si alzava dalla difesa per sorreggerlo, lasciava altrettanto vuoto davanti ai centrali., prima Bastoni e poi Emerson sono rimasti soli contro Ferran Torres., con troppi giocatori in condizioni diverse e a disagio nelle marcature, da Di Lorenzo, a Emerson, a Verratti, allo stesso Bonucci.La Nazionale resta buona, ma va un po’ scossa, riempita di qualche dubbio. Non so quanto potrà aiutarlo il campionato. Forse Zaniolo, forse Pellegrini, forse Spinazzola, l’uomo che davvero manca.