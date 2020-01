Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.







Tema di oggi è il possibile scambio tra Juve e Barcellona Rakitic-Bernardeschi. L'ipotesi farebbe bene all'ex Fiorentina: la Serie A, infatti, gli chiede sacrifici che non gli si addicono. L'esterno della nazionale non sembra aver voglia di soffrire, mentre in Spagna potrebbe mettere in luce la sua qualità. ​Rakitic, infatti, ha già giocato 600 partite in carriera, starebbe bene al posto Khedira, ma non può essere pagato con Bernardeschi: troppo grande, infatti, la differenza di età.