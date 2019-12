Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



E' una Champions League senza favoriti quella che abbiamo ammirato sino ad oggi. Una competizione più imprevedibile rispetto alle edizioni passate e per questo più divertente. Mi hanno impressionato le riserve del Barcellona contro l'Inter, il Liverpool è forte ma non è perfetto; Juventus e Manchester City considerano la Champions come l'obiettivo primario della stagione e questo le mette in prima fila. Attenzione alle altre due italiane in lizza, Napoli e soprattutto Atalanta, possono stupire.