Ceferin è diventato il dittatore del villaggio, più medita, più decide, e più opposizioni incontra. A torto o a ragione, è diventato uno dei personaggi meno popolari del calcio. Non lo conosceva nessuno, ora è celebre come un attore, fotografato e discusso in tutto il continente. E’ così evidente che fa venire un dubbio., troppo grande l’abisso nella gestione dell’annuncio per essere stato commesso da imprenditori che avevano a disposizione centinaia di addetti alla comunicazione. A volte mi viene il dubbio che quella notte servisse ad altro, ad affermare il fatto ma a farlo fallire, ad ufficializzarlo e fargli cominciare il percorso reale nel tempo.La Superlega di quel tipo non ci sarà mai,. All’apparenza un passo indietro. Nella sostanza forse il vero obiettivo.