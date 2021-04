. Questa non dà diritto a nessuno di sorvegliare e inseguire chi non desidera essere sorvegliato o inseguito, tantomeno immaginato. E non si può valutare qualunque azione in chiave sessuale o sessista, chiunque vedi è un candidato pubblico al tuo letto: questo è incivile, soprattutto illegale.. Ho conosciuto Diletta Leotta qualche anno fa quando lavoravamo insieme a Sky, sono perfino andato a cena con lei in gruppo capitandole accanto e ascoltandola volentieri. Mi diverte la bellezza delle donne ma non mi interessa più: ormai purtroppo mi nutro di idee.. Quindi ha già un problema: cosa fare domani. Il suo primo pensiero non mi sembrano gli uomini, è la sua storia, è come usarsi davvero.