Tema del giorno il nervosismo in casa Inter a causa dei mancati acquisti richiesti da Antonio Conte.



DI CHI E' LA COLPA? - C’è nervosismo in casa Inter. Conte allena senza i giocatori che voleva, la società invece si aspettava che ne apprezzasse qualcuno in più della vecchia rosa. Il risultato è un disordine silenzioso, simile a un capriccio, con un problema di fondo: quanti sono i diritti di un tecnico di pretendere la squadra desiderata e quali quelli della società di scegliere la propria? Differenza che disegna le responsabilità future, con il rischio che ognuno abbia già la scusa pronta.