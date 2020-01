Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.





Conte reclama giocatori per colmare il gap con la Juve, ma non si è accorto che Inzaghi, senza chiedere niente, lo ha quasi raggiunto e potenzialmente può superarlo. Se ha retto la Lazio perché non può reggere l'Inter? Conte, che è nettamente il tecnico più pagato d'Italia, dovrebbe risolvere i problemi, non aspettare sempre che lo faccia la società.