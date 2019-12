Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.







La puntata di oggi è dedicata al caso legato all'allenatore nerazzurro: "Spero che Conte e l'Inter non saranno così velleitari da querelare Italo Cucci per la sua risposta nella rubrica lettere sul Corriere dello Sport. Perché la perderebbero e dovrebbero pagare i danni pratici e soprattutto quelli morali, i più costosi. E' una vera sciocchezza: le querele si fanno per calunnia o diffamazione, non per le critiche".