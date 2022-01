Mentre scrivo i contagiati covid tra i giocatori di serie A sono almeno 54. C’è chi ne conta 52 e chi 58, forse tutti hanno ragione cambiando il numero di ora in ora. In serie A ci sono, stando larghi, 500 giocatori, calcolandone venticinque per squadra. 58 positivi sono l’11.6% di tutta la serie A, riserve e ragazzi compresi. Sono tanti. E’ come se in Italia avessimo sette milioni di positivi in questo momento. In realtà ne abbiamo ufficialmente un milione. ICon questi dati è ancora meno accettabile che ci siano una trentina di giocatori non vaccinati, circa il 6%.. Se non un giocatore non vuole vaccinarsi, è libero di farlo ma resta a casa, non sta nel gruppo, non va in campo, dove può infettare gli altri.