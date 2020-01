Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



Sarri ha sbagliato la scelta degli attaccanti, ha sottovalutato Gattuso e ha pagato ancora la giornata no di Pjanic. Le prestazioni del centrocampista bosniaco, da inizio dicembre, non arrivano alla sufficienza, questo non può non essere un problema. Ai bianconeri, a Napoli, è mancato soprattutto equilibrio.