Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il focus odierno è sulla situazione dei campionati europei. Basta dare un occhio alle classifiche per capire come si viva un momento di indecisione. Per stare in testa al campionato tedesco, ad esempio, bastano 16 punti, gli stessi che in Italia ha il Napoli, quarto. In Spagna, invece, ne bastano 19 e in tre punti ci sono sei squadre. L'autunno e l'inverno porteranno selezione, ma è sempre più difficile garantirla. Non ci sono più abbastanza giocatori veri per offrirla: sono tanti i giocatori bravi, pochi i bravissimi.