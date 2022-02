che aveva già battuto Juventus e Milan. Il segnale arriva in fondo alle sei partite di montagna, quelle contro Lazio, Atalanta, Venezia, Milan, Napoli, Liverpool e Sassuolo. L’Inter ha battuto Lazio e Venezia, pareggiato con Napoli e Atalanta e perso contro Milan, Liverpool e Sassuolo.Quasi fuori dalla Champions, bruciato il vantaggio in campionato.perdere punti da un Milan in difficoltà e lasciare spazi al ritorno del Napoli., Inzaghi esagera a spostare gli spazi di due giocatori per sostituire un uomo solo.e via. E si lascia Barella alle sue abitudini., l’intera squadra fa fatica se è costretta a pensare in velocità. Il Sassuolo era un piccolo Liverpool.E l’Inter giocherà con Genoa e Salernitana.