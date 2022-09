Non conosco bene i tifosi e confesso che l’argomento mi interessa anche poco. Mi dispiace vedere un ragazzo come De Kateleare diventato in due settimane un oggetto quasi di scherno. Vedo il suo nome stravolto in una serie di offese, mi sembra scorretto, ingiusto perché non corrisponde a nessuna verità. De Katelaere è un fior di giocatore che ha giocato in Belgio in troppi ruoli. E’ normale che in un calcio molto diverso, molto più tattico, trovi difficoltà. Gli esempi sono infiniti, da Platini a Leao.. E sarà sempre un affare per il Milan perché quando dovesse mai rivenderlo, riprenderebbe abbondantemente in Europa i tanti soldi spesi per lui.Capisco che i tifosi non abbiano il dovere di contenersi e che buttare tutto nel fuoco sia sempre la soluzione più semplice.. Ma c’è una competenza da salvaguardare, una storia, una tradizione da rispettare. Questo è un giocatore di potenzialità enorme. Che sia fuori posto è evidente, ma mettereste la firma sul suo fallimento? Io no.