Il centrocampista del Milan Sandro Tonali (foto Ansa) ha parlato così a Milan TV dopo il pari contro il Salisburgo: "Sapevamo di incontrare una squadra forte e veloce. È stata una partita tosta, dura e complicata già dai primi minuti; loro non hanno creato tantissimo, ma quando l'hanno fatto potevano farci male. Noi siamo rimasti tutta la partita in linea, senza giocare il nostro miglior calcio e senza giocare male. Abbiamo tenuto una linea. Nel calcio puoi sempre subire gol, serve una grande forza per reagire subito. Noi lo sappiamo fare e lo abbiamo fatto vedere, anche se sarebbe meglio segnare noi per primi...".