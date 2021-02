. Delle prime nove in classifica ha fatto gol solo a Roma e Lazio. Niente contro Inter, Milan, Atalanta, Sassuolo, Napoli e Verona. Contro le squadre normali con lui si parte sempre da uno a zero.. Delle prime nove ha segnato solo a Milan e Napoli (su rigore). Meglio Immobile, gol a Napoli, Milan e Roma. Ai tempi d’oro dell’autunno 2020 meglio di tutti fece Ibrahimovic che segnò due reti all'Inter, alla Roma e uno al Verona. Da allora più niente. Belotti tre gol in due gare con l’Atalanta e un gol alla Lazio. Perfino Muriel solo un gol, alla Roma. La corposa sintesi è che i grandi attaccanti fanno numero con le piccole squadre. Contro le grandi serve tutta la squadra.