Inter-Milan di Coppa Italia racconta qualcosa anche sul finale di campionato.L’Inter non ha una rosa straordinaria come squadra, non ha un sostituto reale a centrocampo per nessuno dei tre titolari, non lo ha per Perisic o Skriniar, nemmeno per Handanovic. Ma ha quattro attaccanti che sanno gestire il difficile fino a renderlo normale.Riesce a chiudere meno della metà delle occasioni che si regala. Giroud non è quell’attaccante, è troppo solo, può solo rubare il gol.All’Inter basta spesso meno, uno spunto, una prodezza come il primo gol di Lautaro o come la palla di Correa sul secondo gol di Lautaro. La sensazione spesso è che il Milan abbia fatto già tantissimo a diventare la squadra che è nonostante i limiti e la sfortuna che avuto. Ibrahimovic serviva ora.