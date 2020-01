Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



La puntata di oggi è dedicata a Christian Eriksen: il danese porta all'Inter una carta che la Juve non ha, ma per Conte è una controindicazione. Ha di nuovo un gruppo da mettere insieme, da organizzare. Le gerarchie sono state travolte, questo non piace ai giocatori.