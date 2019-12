Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



La puntata di oggi è dedicata alla Fiorentina. C'è un equivoco su Montella: va allontanato per gli scarsi risultati e soprattutto per un gioco mai dato alla squadra. Ma la guarigione dei viola passa attraverso i suoi calciatori. Quelli attuali sono giovani e abbastanza modesti. Cambiare solo allenatore non servirebbe a niente. L'unica fortuna è che siamo quasi in tempo di mercato: Commisso potrà intervenire e finalmente capiremo la sua idea di calcio, se ha voglia di costruire una squadra o di arrangiarsi. Il suo primo mercato estivo ha portato un attivo da 4 milioni di euro e la partenza del giocatore migliore: Veretout. Ora comprare è un obbligo. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa Antognogni, uomo immagine e vera identità storica viola, ormai chiuso in un invincibile silenzio.