Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il focus odierno è sul Napoli e sul pareggio casalingo nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona di Messi, per la sua prima volta al San Paolo.











Gli azzurri hanno giocato bene ma nel modo sbagliato: se voleva difendersi non ci è riuscito fino in fondo, se voleva usare il contropiede lo ha fatto troppe poche volte. Il meglio è arrivato dopo il pareggio nella mezz'ora finale, quando la squadra ha iniziato a liberarsi e a cercare la porta. La sensazione è che Gattuso abbia sopravvalutato il Barça di ieri, lento e uguale, e allo stesso tempo sottovalutato il Napoli per troppo realismo. Così è stata una grande mezza partita.